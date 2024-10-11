Başakşehir'de maskeli saldırgan dehşeti! İnsanları rastgele bıçakladı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kayaşehir Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu M.G., caddede bir süre dolaştıktan sonra yüzünü bir bezle örttü.

Ardından yanında bulunan bıçağı çıkararak rastgele pastanede oturan H.F.E.'ye saldırdı. Daha sonra caddeye doğru koşarak kaldırımda yürüyen bir karı kocaya saldırdı ve S.Y.'yi sırtından bıçakladı.

M.G., koşarak önüne çıkan E.Ç.'yi bıçakladıktan sonra cadde üzerindeki bir okula girmeye çalıştı.

Okul kapısının kapalı olması nedeniyle okula giremeyen saldırgan, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç., S.Y. ve H.F.E. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra saldırganın kimliğini belirledi ve M.G.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

M.G., saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçasını çıkararak hazırlık yaptı. Ardından rastgele önüne çıkan üç kişiyi bıçakladı.

M.G.'nin hazırlık yaptığı, kafede oturan bir kişiye bıçakla saldırdığı ve kaldırımda yürüyen bir kişiye de bıçakla saldırdığı anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kafe sahibi Bülent Yağlıcı, "Hala olayın şokundayız. Arkadaşımız hastanede. Bir anda genç, maskeli bir kişi geldi, bıçağı sapladı. Biz müdahale etmeye çalıştık, arkasından koşmaya çalıştık. Karşıda ailesinin yanında bir adamı bıçakladı. Sonra bir kişiyi daha bıçakladı. Geri geldik, arkadaşımızı alıp hemen hastaneye götürdük. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda oldu. Yakalandığını duyduk, 15-16 yaşında yabancı uyruklu, madde bağımlısı bir çocuk olduğunu öğrendik. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Tamamen rastgele oluyor" dedi.