Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı! İmzayı attı sözünü verdi

Süper Lig ekibi Başakşehir daha önce anlaşmaya vardığını açıkladığı Nuri Şahin ile sözleşme imzaladı. Genç teknik adam, düzenlenen imza töreninde ellerinden gelen her şeyi yapacağının sözünü verdi.

Rams Başakşehir'in yeni teknik direktörü Nuri Şahin, kendisi için düzenlenen imza töreninde imzayı attı. Rams Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ törende yer aldı. Gümüşdağ ve Şahin açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"TAKİP ETTİĞİMİZ BİRİYDİ"

"Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da uzun yıllar kaptanlık yapan, ondan sonra Liverpool, Real Madrid gibi dünyanın en önemli kulüplerinde oyunculuk yapmış, uzun yıllar A Milli Takım'a sayısız hizmet etmiş, duruşuyla, çalışkanlığıyla, kişiliğiyle, sempatikliğiyle her zaman bizim takibimizde olan bir oyuncuydu ve bugün de teknik direktör olarak takip ettiğimiz biriydi."

"ÇOK İYİ BİR KULÜBE GELDİM"

Törende konuşan Şahin, "Benim için çok özel bir gün. Hem oyunculuk hem de hocalık kariyerimde her zaman desteğini gösteren Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. Çok iyi bir kulübe geldim. Çok güzel bir aile ortamı var. Elimizden geleni yapacağımıza söz verebilirim." dedi.

CARLO ANCELOTTI SÖZLERİ

Genç çalıştırıcı, "Biz genç hocalar olarak sanki her şeyi biz biliyoruz, futbolu biz yaratmışız havasındayız. Real Madrid maçı bu açıdan bana iyi bir tecrübe oldu. Devrede 2-0 öndeyiz. İkinci yarı başladı, yanımda Carlo Ancelotti çok rahat bir şekilde sakızını çiğniyor, 'Biz bu maçı alacağız' havasını veriyor" dedi.

