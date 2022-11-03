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Başakşehir'de Para transfer aracını takip eden şüpheliler ortalığı birbirine kattı

Başakşehir'de bankaya para transfer aracını takip eden şüpheliler polisten kaçmaya çalışırken araçlara çarptı. Polis, şüphelileri durdurmak için havaya ateş açarken hareketli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 19:54
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Başakşehir'de Para transfer aracını takip eden şüpheliler ortalığı birbirine kattı

Başakşehir'de Para transfer aracını takip eden şüpheliler ortalığı birbirine kattı
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DHA - Olay 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir otomobilde bulunan 6 kişi, bankaya para transfer etmek için yola çıkan aracı takip etti. Takip edildiğini anlayan banka aracı şoförü polis ekiplerine haber verdi.

Harekete geçen ekipler kişileri banka önünde sıkıştırdı. Kaçmaya çalışan otomobildeki kişilere yönelik polis havaya ateş açtı. Panikleyen otomobil sürücüsü park halindeki 5 araca çarptı. Otomobilden inen kişilerden 4'ü polis tarafından yalanlandı 2 kişi ise kaçmayı başardı. Polis ekiplerinin yakaladığı 4 kişi polis merkezine götürülürken, kaçan 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

Olayı gören esnaf Musa Özdoğan, " 4-5 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda gaspçıların aracı duruyordu. Kaza yapmışlardı, vura vura gelmişler" dedi. Görgü tanığı İsa Yeşilağaç ise "İçeride müşteri ile ilgileniyorduk ani bir çatışma çıktı. Polisler hırsızları kovalıyordu, lastiklerini patlattılar. Yakalandılar " diye konuştu

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Polis ekiplerine yakalanan kişilerin otomobilden yaya olarak kaçtığı anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin bir otomobili durdurmaya çaldığı, ardından polislerin havaya ateş açtığı, kişilerin kaçtığı görülüyor. 

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