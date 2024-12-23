Başakşehir'de iş yeri ve otomobil kundaklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Başakşehir'de iş yeri ve otomobil kundaklandı

Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça dükkanına gelen kişi iş yeri ve önündeki otomobili ateşe verdi. Şüphelinin iş yerini ateşe verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi oto yedek parçası satan iş yerinin önüne gelerek, iş yerini ve önündeki otomobili ateşe verdi. Şüpheli alevler yükseldikten sonra koşarak uzaklaştı.

Sitede bulunanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

'TEHDİT ALIYORDUK'

İş yeri sahibi Efe Aydın, "Yaklaşık bir aydır tehdit alıyorduk zaten canımızla, malımızla. En son yakacağını söyledi. Bu kişi benim halamın oğlu oluyor. Çok sayıda dosyası var. Şu an firar, geziyor. Tek şansımız itfaiyenin yakın olması. Otomobilde ve iş yerinde zarar var. Yan taraftaki komşumuzun araçlarına sıçrama olmuş" dedi.

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KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Şüphelinin iş yerini ve otomobili ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde şüphelinin bidonda bulunan benzini otomobile ve iş yerinin kepenklerine döktüğü, daha sonra da yakarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

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Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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