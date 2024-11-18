Başakşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Başakşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Başakşehir'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı.

Başakşehir'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı.

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 19.10 sıralarında İkitelli Mahallesi, TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. 34 CKR 054 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

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Otomobilin sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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