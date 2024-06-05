Başakşehir’de seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 23.30 civarında gerçekleşti. Soner Yaman yönetimindeki 34 JY 5576 plakalı aracın dorsesinde seyir esnasında lastiklerden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü Yaman, dumanları fark ederek aracını emniyetli bir şekilde kenara çekti ve yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme cihazıyla yapmaya çalıştı.

Çevre sakinlerinin de destek vermesiyle yangın hakkında yetkililere bilgi verildi ve kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Alevlerin boyutu arttığında, sürücü dorse ile tırı birbirinden ayırmayı başardı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve dorse söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak dorse ciddi maddi hasara uğradı. Sağlık ekipleri herhangi bir acil duruma karşı olay yerinde hazır bulunurken, polis ekipleri güvenlik tedbirleri alarak çevre güvenliğini sağladı. Hasar gören dorse, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.