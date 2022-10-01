1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzaklaştırma kararını dinlemedi peş peşe tetiğe bastı. Annesini vurdu kızını ağır yaraladı

Uzaklaştırma kararını dinlemedi peş peşe tetiğe bastı. Annesini vurdu kızını ağır yaraladı

Başakşehir'de saplantılı olduğu kadından karşılık bulamayan Serdar Atış dehşet saçtı. Bir süre önce uzaklaştırma kararı da aldırılan Serdar Atış sürekli rahatsız ettiği Aysel Kübra Yılmaz ve annesi Hacer Yılmaz'ı silahla vurdu. Anne ölürken genç kadın ise ağır yaralandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:03
Takip Et

Başakşehir'de uzaklaştırma kararına dinlemedi, silahına sarıldı 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uzaklaştırma kararını dinlemedi peş peşe tetiğe bastı. Annesini vurdu kızını ağır yaraladı
+
Aa
-

İstanbul Başakşehir'deki olay dün saat 23.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Atış uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu Aysel Kübra Yılmaz (26)'a sürekli rahatsızlık veriyordu. Aysel Kübra Yılmaz'ın işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunan Serdar Atış, bir süre önce mahkeme tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağmen genç kadının peşini bırakmadı.


ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ
Aysel Kübra Yılmaz annesi, kardeşi ve yeğeniyle birlikte hemen evlerinin yanında oturan anneannesine dün akşam saatlerinde kahve içmeye gitti. İlerleyen saatlerde annesi Hacer Yılmaz'la (53) birlikte evlerine geçen Aysel Kübra Yılmaz'a, Serdar Atış tarafından çocukların gözü önünde 3 el ateş edildi. İki kadın da başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken olayı gören sokak sakinleri hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz da hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi. 


Olayla ilgili konuşan bir akraba, "Daha önce de sürekli rahatsız ettiği oldu, onları aldılar götürdüler ama yine serbest kaldılar. En son anneannesinin evinde kahve içip evlerine geçerken o da koşarak gelip 3 el ateş etmiş. İkisini de kafasından vurmuş" dedi. Yaşanan süreci anlatan komşu ise, "Kız işe giderdi o da işyerine gidip rahatsız ederdi. 4 senelik işini bıraktı. Hiçbir şekilde rahat bırakmazdı. Anneannesi iş dönüşünde kızı metro istasyonundan, otobüs durağından kendisi alıp gelirdi. Sürekli sözlü tacizde bulunurdu. Balkona çıkıp karşı tarafa ağza alınmayacak küfürler ederdi hem kıza hem annesine. 2 ay uzaklaştırma kararı verildi ona rağmen yine geliyordu" diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
3
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
4
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.