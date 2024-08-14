Başakşehir'de yangın

Kaynak: AA
Başakşehir'de yangın

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir otluk alanda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Şeyh Şamil Caddesi kenarında bulunan otluk alanda halen sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolay yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile yangın yerine kısa sürede itfaiye ekipleri intikal eti.

Bölgede etkili olan rüzgar ile yangın kısa zaman içerisinde hurda araçlarında da bulunduğu yere sıçradı. Çevre ilçelerden de ekipler yardıma geldi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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