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Yere düşürdü öldüresiye yumrukladı 

Başakşehir 17. Etapta 2 kişi arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran iki kili böyle görüntülendi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:12
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Başakşehir'de yaşandı. Yere düşürdü öldüresiye yumrukladı 

Yere düşürdü öldüresiye yumrukladı 
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İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Başakşehir 17. Etapta çekilen görüntülerde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde 2 kişi arasında kavga çıktı. 
Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Görüntülerde 1 kişinin yere düştüğü diğerinin ise yumrukladığı görüldü. Kavga anını kayda alan vatandaşsa şaşkınlığını gizleyemedi.

 

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