Yere düşürdü öldüresiye yumrukladı 

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Başakşehir 17. Etapta çekilen görüntülerde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde 2 kişi arasında kavga çıktı.

Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde 1 kişinin yere düştüğü diğerinin ise yumrukladığı görüldü. Kavga anını kayda alan vatandaşsa şaşkınlığını gizleyemedi.