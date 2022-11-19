Yere düşürdü öldüresiye yumrukladı 

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Başakşehir 17. Etapta çekilen görüntülerde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde 2 kişi arasında kavga çıktı.
Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde 1 kişinin yere düştüğü diğerinin ise yumrukladığı görüldü. Kavga anını kayda alan vatandaşsa şaşkınlığını gizleyemedi.
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