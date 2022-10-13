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Başakşehir'deki lisede korkutan yangın

Başakşehir'deki Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın çıktı. Yangının Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde çıktığı belirtildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:19
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Başakşehir'deki Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın çıktı

Başakşehir'deki lisede korkutan yangın
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İstanbul Başakşehir'deki Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde yangın çıktığı açıklandı.

Yangın çıkan bölümden dumanlar yükseldi, öğrenciler ve öğretmenler hızlıca tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında öğrenciler bahçede dururken, önlem amacıyla ambulanslar da hazır bekletildi.

Yangın okulda hasara yol açtı. Öte yandan bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yangının çıktığı bölümün pencerelerinden dumanların yükselmesi ve öğrencilerin tahliye edilmesi yansıdı.

(Kaynak: DHA)

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