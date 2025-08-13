Başakşehir'den ayrıldı Polonya'ya gitti

Başakşehir'in 22 yaşındaki Portekizli futbolcusu Matchoi Djalo, kiralık olarak Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock'a gitti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, oyuncularından Matchoi Djalo'nun bonservisini, sezon sonuna kadar Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, sezon sonuna kadar kiralık olarak Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Djalo için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

