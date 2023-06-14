Başakşehir'den Caner Erkin kararı. Fenerbahçe maçında formasını yere atmıştı

Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, Caner Erkin'in geleceği ile ilgili konuştu. Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında formasını yere atmasıyla ilgili de konuştu.

Başakşehir'den Caner Erkin kararı. Fenerbahçe maçında formasını yere atmıştı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası finalinde oyundan çıkarken formasını yere fırlatan Caner Erkin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milliyet'ten Atilla Gökçe'ye konuşan Gümüşdağ, "Bir yıllık sözleşme ile gelmişti. Sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını istiyordu. Bu hareket kulübümüze ve hocasına karşıdır. Gereği yapılacaktır. Ben bu olaya olumlu bakamam" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Atilla Gökçe ise oyuncunun Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'la anlaşmaya vardığını öne sürdü.

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