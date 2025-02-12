Başakşehir'den çifte imza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başakşehir'den çifte imza

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yeni transferleri Ivan Brnic ve Umut Güneş ile sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer döneminde Başakşehir, Ivan Brnic ve Umut Güneş'i renklerine bağladı. Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferlerimiz Ivan Brnic ve Umut Güneş kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ve son olarak Trabzonspor'da forma giyen Umut Güneş ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Oyunculara ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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