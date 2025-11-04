Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Kulübü, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un Eyüpspor maçının ardından dile getirdiği, "Başakşehir ve bu maç öncesi taktiğimizi içimizden biri, rakip takımlara sızdırdı." şeklindeki iddiasına yanıt verdi.



İştanbul ekibi, bu konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Dün Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçının ardından, Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un açıklamalarında yer alan "kulüp içi taktik bilgilerin sızdırıldığı" yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğine inanıyoruz.



İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz.



Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır.



İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz.



Saygılarımızla,

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"

EROL BULUT NE DEDİ?

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından şu açıklamayı yaptı;



"Kazanınca daha rahat konuşabiliriz. Berabere kalsaydık da kaybetseydik de söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti.



Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. Ben bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç gelen haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim. Tek Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Bu futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Detaylar açıklandığında bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve bu tesislere bir daha ayak basmayacak."