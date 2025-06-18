Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?

Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?

Başakşehir transfer listesine Roma forması giyen Eldor Shomurodov'u ekledi.

Özbekistan Milli Takımı ve Roma'nın forveti Eldor Shomurodov Süper Lig takımı Başakşehir'in listesine girdi.

SHOMURODOV LİSTEDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Roma forması giyen 29 yaşındaki Shomurodov Başakşehir ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Shomurodov geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 37 maçta 7 gol ve 5 asist performansı sergilemişti.

Başakşehir geçtiğimiz günlerde Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'i Katar ekibi Al-Duhail'e göndermiş ve bonservisinden 10 milyon Euro gelir elde etmişti. Piatek Başakşehir'de 47 maça çıkarken 31 gol ve 5 asist ile takımına katkı vermişti.

Son Haberler
Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?
Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?
Gazi Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti
Gazi Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti
Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı
Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı
Hamaney İsrail ve ABD’ye ateş püskürdü: İran milleti teslim olmayacak
Hamaney İsrail ve ABD’ye ateş püskürdü: İran milleti teslim olmayacak
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var