Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?

Özbekistan Milli Takımı ve Roma'nın forveti Eldor Shomurodov Süper Lig takımı Başakşehir'in listesine girdi.

SHOMURODOV LİSTEDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Roma forması giyen 29 yaşındaki Shomurodov Başakşehir ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Shomurodov geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 37 maçta 7 gol ve 5 asist performansı sergilemişti.

Başakşehir geçtiğimiz günlerde Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'i Katar ekibi Al-Duhail'e göndermiş ve bonservisinden 10 milyon Euro gelir elde etmişti. Piatek Başakşehir'de 47 maça çıkarken 31 gol ve 5 asist ile takımına katkı vermişti.