Başakşehir'den ikinci Özbek hamlesi: Fayzullaev için CSKA'ya 7.5 milyon Euro!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, transferde dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor.

FAYZULLAEV BAŞAKŞEHİR YOLUNDA

Rus basınında yer alan iddialara göre; İstanbul temsilcisi, CSKA Moskova forması giyen Abbosbek Fayzullaev'in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

7.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Sport Express’in haberine göre; taraflar 21 yaşındaki on numara için 7,5 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Fayzullaev, CSKA Moskova’nın Orenburg ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmazken, bu durum transfer söylentilerini güçlendirdi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

CSKA Moskova'da son iki sezonda toplam 72 maça çıkan Fayzullaev, bu süreçte 8 gol atıp 22 asist yaptı. 1.70 boyundaki oyuncu, Özbekistan Milli Takımı formasıyla da 27 karşılaşmada 8 gol kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'İN 2. ÖZBEK TRANSFERİ OLACAK

Eğer transfer gerçekleşirse; Abbosbek Fayzullaev, Başakşehir'in Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Eldor Shomurodov ile birlikte bu dönemde yaptığı 2'inci Özbek transferi olacak.