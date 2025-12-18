Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Başakşehir'i Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuk ekip Başakşehir, Galatasaray ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Başakşehir, Fayzullayev'in Arda Ünyay ile girdiği ikili mücadelede aldığı darbeyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Halil Umut Meler pozisyonu devam ettirdi.

Başakşehir paylaşımda maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR'ı Kadir Sağlam'a "Sahada Umut, VAR da SAĞLAM! Daha NE Kadar DEVAM?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.