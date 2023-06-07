Başakşehir'den üçlük tarife. Tansu Sarı yazdı

Ziraat Türkiye KupasI finalisti Başakşehir;

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor'u ağırladı..

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica;

Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro sahaya sürerken;

Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i için ise

Adeta bir antrenman maçı yerine geçiyordu..

Karadeniz ekibi maçın hemen başında Edin Visca ile kaçırdı;

Boşnak yıldızın vuruşunu eski takım arkadaşı kaleci Muhammed Şengezer karşıladı..

Başakşehir'de Philippe Keny'nin kale ağzının hafif sağ çaprazından vuruşunu

Trabzonspor'un genç file bekçisi Taha Tepe ayaklarıyla kurtardı..

İlk yarıda Uğurcan Çakır'ı hiç aratmayan Taha Tepe

Deniz Türüç'ün ceza sahası sağ çaprazından enfes vuruşunu

Sağ tarafına uzanarak sol eliyle çeldi

Ve adeta bir kalecilik dersi verdi..

Ancak Deniz Türüç boş durmayacaktı...

Adnan Januzaj'ın sağ taraftan gönderdiği topla buluşarak

Yaklaşık 25 metreden soluyla enfes çaktı;

Trabzonspor kalecisi Taha Tepe; soluna şandel şeklinde inen meşin yuvarlağa herkes gibi bakınca

Başakşehir soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyordu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica;

Orta sahadan Doğucan Hapolat'ı kenara alıp

Orijinal mevkii sağ bek olan Jens Stryger Larsen'i içeri atarak

Danimarkalı yıldızı hücum anlamında kullanmak istedi

Ancak ikinci yarının başında golü yediler..

48'de Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı serbest vuruşta

Eren Elmalı ters bir dokunuşla kalecisi Taha Tepe'yi avlayınca

Başakşehir bir anda 2-0'lık üstünlüğü yakalıyordu..

Trabzonspor golden sonra yine Edin Visca ile kaleyi düşündü;

Kaleci Muhammed Şengezer parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi..

Başakşehir'de Joao Figueiredo'nun sol çaprazdan vuruşu direkten dönerken;

Kaleci Taha Tepe Lucas Lima'nın vuruşunu güçlükle önledi...

Trabzonspor genç yıldızı Emirhan Zaman'ın cılız vuruşu

Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer'de kalırken

61'de Serkan Asan'ın sağ çaprazdan sert vuruşu

Başakşehir savunmasından döndü;

Topu önünde bulan Edin Visca çok sert vurdu;

Eski takımı Başakşehir'e golü attı;

Trabzonspor skoru 2-1'e getirdi..

Başakşehir'de Deniz Türüç'un yine ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta giderken;

Trabzonspor'daysa Enis Bardhi'nin vuruşu

Önce kaleci Muhammed Şengezer'in ellerinden sekip;

Üst kale direğinden geri döndü..

Başakşehir Adnan Januzaj'la sağ taraftan ortaladı;

Trabzonspor kalecisi Taha Tepe çeldi;

Dönen topa Serdar Gürler vurdu

Kaleci Taha Tepe bir kez daha çıkardı;

Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Lucas Lima çok sert vurdu;

Kaleci Taha Tepe'nin solundan Trabzonspor filelerine giden meşin yuvarlak

Başakşehir'i 3-1'lik üstünlüğe taşıyordu..

Oyunun son anlarında Trabzonspor adına Umut Bozok'un vuruşu kaleyi bulmazken

Başakşehir genç oyunculardan oluşan Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti;

62 puanla 5'inci sırada yer aldı..

Trabzonspor'un genç kalecisi Taha Tepe ile ilgili bir şeyler yazmamız gerekirse;

Reaksiyonları iyi;

3 gol yemesine rağmen oldukça çevik;

Ancak Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural

Ve Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir gibi uzaktan şutlarda sorun yaşayabiliyor

3 golü de sol tarafından yedi;

Taha Tepe'nin de sol tarafına TENEKE BAĞLAMAK LÂZIM.

Ancak Trabzonspor'un as kadrosunun arkasında da izlememiz şart..

Geçtiğimiz yılın şampiyonu ligi 57 puana 6'ncı sırada bitirdi;

Bu sezonu hüsranla kapattı..

Bakalım gelecek sezonda Teknik Direktör Nenad Bjelica ile neler yapacaklar?

Kadroya yapılabilecek birkaç oyuncu onları yine başarıya ulaştıracaktır..

Kupa finalisti Başakşehir'e Fenerbahçe karşısında başarılar diliyorum...