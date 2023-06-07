Başakşehir'den üçlük tarife. Tansu Sarı yazdı

Ziraat Türkiye KupasI finalisti Başakşehir;
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor'u ağırladı..
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica;
Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro sahaya sürerken;
Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i için ise
Adeta bir antrenman maçı yerine geçiyordu..
Karadeniz ekibi maçın hemen başında Edin Visca ile kaçırdı;
Boşnak yıldızın vuruşunu eski takım arkadaşı kaleci Muhammed Şengezer karşıladı..
Başakşehir'de Philippe Keny'nin kale ağzının hafif sağ çaprazından vuruşunu
Trabzonspor'un genç file bekçisi Taha Tepe ayaklarıyla kurtardı..
İlk yarıda Uğurcan Çakır'ı hiç aratmayan Taha Tepe
Deniz Türüç'ün ceza sahası sağ çaprazından enfes vuruşunu
Sağ tarafına uzanarak sol eliyle çeldi
Ve adeta bir kalecilik dersi verdi..
Ancak Deniz Türüç boş durmayacaktı...
Adnan Januzaj'ın sağ taraftan gönderdiği topla buluşarak
Yaklaşık 25 metreden soluyla enfes çaktı;
Trabzonspor kalecisi Taha Tepe; soluna şandel şeklinde inen meşin yuvarlağa herkes gibi bakınca
Başakşehir soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyordu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica;
Orta sahadan Doğucan Hapolat'ı kenara alıp
Orijinal mevkii sağ bek olan Jens Stryger Larsen'i içeri atarak
Danimarkalı yıldızı hücum anlamında kullanmak istedi
Ancak ikinci yarının başında golü yediler..
48'de Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı serbest vuruşta
Eren Elmalı ters bir dokunuşla kalecisi Taha Tepe'yi avlayınca
Başakşehir bir anda 2-0'lık üstünlüğü yakalıyordu..
Trabzonspor golden sonra yine Edin Visca ile kaleyi düşündü;
Kaleci Muhammed Şengezer parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi..
Başakşehir'de Joao Figueiredo'nun sol çaprazdan vuruşu direkten dönerken;
Kaleci Taha Tepe Lucas Lima'nın vuruşunu güçlükle önledi...
Trabzonspor genç yıldızı Emirhan Zaman'ın cılız vuruşu
Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer'de kalırken
61'de Serkan Asan'ın sağ çaprazdan sert vuruşu
Başakşehir savunmasından döndü;
Topu önünde bulan Edin Visca çok sert vurdu;
Eski takımı Başakşehir'e golü attı;
Trabzonspor skoru 2-1'e getirdi..
Başakşehir'de Deniz Türüç'un yine ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta giderken;
Trabzonspor'daysa Enis Bardhi'nin vuruşu
Önce kaleci Muhammed Şengezer'in ellerinden sekip;
Üst kale direğinden geri döndü..
Başakşehir Adnan Januzaj'la sağ taraftan ortaladı;
Trabzonspor kalecisi Taha Tepe çeldi;
Dönen topa Serdar Gürler vurdu
Kaleci Taha Tepe bir kez daha çıkardı;
Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Lucas Lima çok sert vurdu;
Kaleci Taha Tepe'nin solundan Trabzonspor filelerine giden meşin yuvarlak
Başakşehir'i 3-1'lik üstünlüğe taşıyordu..
Oyunun son anlarında Trabzonspor adına Umut Bozok'un vuruşu kaleyi bulmazken
Başakşehir genç oyunculardan oluşan Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti;
62 puanla 5'inci sırada yer aldı..
Trabzonspor'un genç kalecisi Taha Tepe ile ilgili bir şeyler yazmamız gerekirse;
Reaksiyonları iyi;
3 gol yemesine rağmen oldukça çevik;
Ancak Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural
Ve Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir gibi uzaktan şutlarda sorun yaşayabiliyor
3 golü de sol tarafından yedi;
Taha Tepe'nin de sol tarafına TENEKE BAĞLAMAK LÂZIM.
Ancak Trabzonspor'un as kadrosunun arkasında da izlememiz şart..
Geçtiğimiz yılın şampiyonu ligi 57 puana 6'ncı sırada bitirdi;
Bu sezonu hüsranla kapattı..
Bakalım gelecek sezonda Teknik Direktör Nenad Bjelica ile neler yapacaklar?
Kadroya yapılabilecek birkaç oyuncu onları yine başarıya ulaştıracaktır..
Kupa finalisti Başakşehir'e Fenerbahçe karşısında başarılar diliyorum...