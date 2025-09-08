Başakşehir'den yeni teknik direktör açıklaması!

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Başakşehir, yeni teknik direktör konusunda açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır." denildi.

Başakşehir’de teknik direktör adayları arasında Nuri Şahin, Erol Bulut ve Abdullah Avcı’nın isimleri ön plana çıkarken Beşiktaş karşısında takımın başında Marco Pezzaiuoli’nin olması bekleniyor.