Başakşehir'den yeni teknik direktör açıklaması!

Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir'den yeni teknik direktör açıklaması!

Çağdaş Atan ile yolarını ayıran Başakşehir yeni teknik direktör konusunda karar alana kadar takımın başında Marco Pezzaiuoli'nin yer alacağını açıkladı.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Başakşehir, yeni teknik direktör konusunda açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır." denildi.

Başakşehir’de teknik direktör adayları arasında Nuri Şahin, Erol Bulut ve Abdullah Avcı’nın isimleri ön plana çıkarken Beşiktaş karşısında takımın başında Marco Pezzaiuoli’nin olması bekleniyor.

Son Haberler
Tonlarca balık karaya vurdu! Korkutan manzara...
Tonlarca balık karaya vurdu! Korkutan manzara...
Kırklareli’nde su kesintisi
Kırklareli’nde su kesintisi
AKP'li isimden çok konuşulacak kayyum itirafı!
AKP'li isimden çok konuşulacak kayyum itirafı!
Osimhen'e şok suçlama! Galatasaray'a erken dönmek icin sakat numarası yaptı
Osimhen'e şok suçlama! Galatasaray'a erken dönmek icin sakat numarası yaptı
MOVA, IFA 2025’te 12 ürün grubu ve 22 teknolojisiyle inovasyon rüzgarı estiriyor
MOVA, IFA 2025’te 12 ürün grubu ve 22 teknolojisiyle inovasyon rüzgarı estiriyor