Başakşehir'e evinde soğuk duş!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Bodruspor'a galibiyeti getiren gol 83.dakikada George Puşcaş penaltıdan gelirken Başakşehir'de 80.dakikada Jerome Opoku kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
10. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Philippe Keny’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
16. dakikada kaleci Diogo Sousa’nın kısa düşen pasında araya giren Umut hemen pasını ceza sahası içindeki Philippe Keny’e aktardı. Keny’nin bekletmeden verdiği pasta Krzysztof Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
19. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Diogo Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada sol kanattan ilerleyen Okita’nın pasında ceza sahası içinde topu alan Fredy’nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada kaleci Muhammed Şengezer’in hatalı pasında araya giren Fredy’nin ceza sahası içi sol tarafından yerden pasında kale önünde bulunan Puscas’ın tek vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı çeldi.
80. dakikada George Puscas’ın pasında topla ceza sahası içine giren Ahmet Aslan, kale önünde vuruş yapacağı sırada Jerome Opoku’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı kararı verirken, Opoku’ya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
83. dakikada penaltıda topun başına geçen George Puscas, meşin yuvarlağı sağ taraftan ağlara gönderdi. 0-1
BAŞAKŞEHİR 0 BODRUM FK 1
Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Jerome Opoku, Lucas Lima, Yusuf Sarı (Ivan Brnic dk. 88), Berat Özdemir, Umut Güneş (Ömer Faruk Beyaz dk. 88), Ömer Ali Şahiner (Serdar Gürler dk. 77), Deniz Türüç (Matchoi Djalo dk. 88), Krzysztof Piatek, Philippe Keny (Joao Figueiredo dk. 53)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Halit Emre Acun
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Erkan Değişmez dk. 85), Taylan Antalyalı, Fredy, Jonathan Okita (Gökdeniz Bayrakdar dk. 85), Taulant Seferi (Christopher Herelle dk. 90+5), George Puscas
Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Pedro Brazao, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Zdravko Dimitrov, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Gol: George Puscas (dk. 83) (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Jerome Opoku (dk. 80) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Philippe Keny, Deniz Türüç (Başakşehir), Cenk Şen (Bodrum FK)