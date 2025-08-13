Başakşehir'in tur günü! Rakip Viking

Kaynak: AA
Başakşehir'in tur günü! Rakip Viking

Konferans Ligi'nde Başakşehir ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Vikig'i İstanbul'da konuk ediyor. İstanbul ekibi, turu geçerse Spartak Trnava-Universitatea Craivo eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir, 3. eleme turu rövanşında bugün Norveç’in Viking takımını ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maç TRT 1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Sırp Milos Milanovic. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz, sahadan galibiyet, beraberlik ya da tek farklı mağlubiyetle ayrılsa bile play-off turuna yükselecek. Viking 2 farklı kazanırsa uzatmalara geçilecek. Daha farklı galibiyetlerde turu geçecek.

RAMS Başakşehir-Viking eşleşmesinde turu geçen takım, play-off’ta Spartak Trnava-Universitatea Craivo galibiyle karşılaşacak. Craiova evindeki ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Rövanş yarın oynanacak.

Son Haberler
Fenerbahçe'den ülke puanına katkı! İşte son durum
Fenerbahçe'den ülke puanına katkı! İşte son durum
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı
Travma ve stresin şifresi çözülüyor! Zihinsel yüklerden kurtuluşun reçetesi
Travma ve stresin şifresi çözülüyor! Zihinsel yüklerden kurtuluşun reçetesi
Özel harekat destekli operasyon: Aranan şahıs bazadan çıktı
Özel harekat destekli operasyon: Aranan şahıs bazadan çıktı
Son ankette sürpriz sonuçlar… Devlet Bahçeli’nin bile fikrini değiştirmiş
Son ankette sürpriz sonuçlar… Devlet Bahçeli’nin bile fikrini değiştirmiş