Başakşehir'in tur günü! Rakip Viking

UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir, 3. eleme turu rövanşında bugün Norveç’in Viking takımını ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maç TRT 1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Sırp Milos Milanovic. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz, sahadan galibiyet, beraberlik ya da tek farklı mağlubiyetle ayrılsa bile play-off turuna yükselecek. Viking 2 farklı kazanırsa uzatmalara geçilecek. Daha farklı galibiyetlerde turu geçecek.

RAMS Başakşehir-Viking eşleşmesinde turu geçen takım, play-off’ta Spartak Trnava-Universitatea Craivo galibiyle karşılaşacak. Craiova evindeki ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Rövanş yarın oynanacak.

