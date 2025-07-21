Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu!

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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakibi de çekilen kuranın ardından belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir ile Cherno More karşılaşacak. Temsilcimizin galip gelmesi bir üst turda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda Başakşehir'in muhtemel rakibi Viking-Koper eşleşmesinin galibi oldu.

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Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ise Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi'nde St. Patrick-Kalju eşleşmesi galibiyle karşı karşıya gelecek.

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