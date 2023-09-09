Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya
RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için mutlu sona ulaştı.
Emre Belözoğlu ile son alınan mağlubiyetin ardından yollarını ayıran İstanbul ekibi, Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Çağdaş Atan ise Kayserispor'daki görevinden istifa etmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir'' denildi.