Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı

Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için mutlu sona ulaştı.

Emre Belözoğlu ile son alınan mağlubiyetin ardından yollarını ayıran İstanbul ekibi, Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Çağdaş Atan ise Kayserispor'daki görevinden istifa etmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir'' denildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Son Haberler
Milli Takım İtalya'yı 8-1 devirip finale çıktı. Milyonluk abileri de Ermenistan'ı yenemedi Spor
Milli Takım İtalya'yı 8-1 devirip finale çıktı. Milyonluk abileri de Ermenistan'ı yenemedi
AKP’nin kalesinde suya yüzde 200 zam. Uçmaya devam zirveye tam gaz Ekonomi
AKP’nin kalesinde suya yüzde 200 zam. Uçmaya devam zirveye tam gaz
CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor Siyaset
CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor
Liselerde yeni dönem. Bakanlıktan sınav kararı Güncel
Liselerde yeni dönem. Bakanlıktan sınav kararı
Strese Son Veren Değişim Şenliği Kültür Sanat
Strese Son Veren Değişim Şenliği
Milli takımda iki yıldız kadrodan çıkarıldı Spor
Milli takımda iki yıldız kadrodan çıkarıldı
Küresel piyasalar ABD enflasyonuna kilitlendi Ekonomi
Küresel piyasalar ABD enflasyonuna kilitlendi