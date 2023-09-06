Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük sürpriz

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in, Kayserispor'dan ayrılan Çağdaş Atan ile anlaştığı iddia edildi.

Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük sürpriz

Trendyol Süper Lig'de 4 hafta geçerken, bu 4 haftada üç teknik direktör takımdan ayrıldı.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Gaziantep FK'de Erdal Güneş ve son olarak Kayserispor'da Çağdaş atan görevinden ayrıldı.

Bugün sosyal medyadan Kayserispor'dan ayrıldığını açıklayan Çağdaş Atan'ın, RAMS Başakşehir'in başına geçeceği iddia edildi.

Diğer taraftan Başakşehir'in Çağdaş atan ile anlaştığını ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı iddia edildi.

Kayserispor ile 43 maça çıkan Çağdaş Atan, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Çağdaş Atan Kayserispor'a şu sözlerle veda etmişti;

"Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık... Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı. Ayrılırken en mutlu olduğum şey, bu oyuncu grubuyla da yapabileceğimizi kanıtlamak. İnşallah transfer tahtası açıldığında, Kayserispor yapacağı takviyelerle bu oyuncu grubunu da başarılı kılacak hamlelerle hak ettiği yerde olacaktır. Kayseri'de geçirdiğim süre boyunca çok özel bir destek gördüm.

Kayseri için gecesini gündüzüne katan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin hamiliğinde, Milletvekillerimiz Sayın Hulusi Akar ve Sayın Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek zor günlerimizde bize destek oldular. Yürekten teşekkür ederim. Başkanımız Sayın Ali Maçlı ile özel bir ilişkimiz oldu. Kendisi kulüp için büyük bir şans. Sportif Direktörümüz Murat Duman da dert ortağımız olarak ger anımda bana destek olan kişiydi. Kulüp personelimizden, yönetim kurulumuza herkese içten teşekkür ederim. Byük Kayserispor taraftarı, sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemeniz. Bu kulübün esas gücü sizlersiniz. Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da, hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin"

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Voleybolcu kızların ne prim istediğini Şerafettin Tilki açıkladı. Milli futbolcuların ne istediklerini öğrendiğinizde mideniz bulanacak Spor
Voleybolcu kızların ne prim istediğini Şerafettin Tilki açıkladı. Milli futbolcuların ne istediklerini öğrendiğinizde mideniz bulanacak
2023 Ballon d'Or adayları belli oldu Spor
2023 Ballon d'Or adayları belli oldu
Pompalı tüfekle bir dayısını öldürdü Güncel
Pompalı tüfekle bir dayısını öldürdü
7. kattan düşen genç öldü, o anlar kameraya yansıdı Güncel
7. kattan düşen genç öldü, o anlar kameraya yansıdı
Yılmaz Özdil 'teşhis doğru' dedi ve sıraladı. Erdoğan 'Sorun ekonomik değil psikolojik' demişti Güncel
Yılmaz Özdil 'teşhis doğru' dedi ve sıraladı. Erdoğan 'Sorun ekonomik değil psikolojik' demişti
173 kişiyi mağdur eden tur şirketi sahibi tutuklandı Güncel
173 kişiyi mağdur eden tur şirketi sahibi tutuklandı
Turnuvada kalp krizi geçirdi, imdadına doktorlar yetişti Güncel
Turnuvada kalp krizi geçirdi, imdadına doktorlar yetişti