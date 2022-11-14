14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Eşinin olay paylaşımı sonrası Mahmut Tekdemir'den açıklamalar

Eşinin olay paylaşımı sonrası Mahmut Tekdemir'den açıklamalar

Medipol Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, eşi Eda Tekdemir'in yaptığı paylaşım hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 19:29
Takip Et

Başakşehirli Mahmut Tekdemir eşi Eda Tekdemir'in yayınladığı olay paylaşım sonrası açıklamalarda bulundu

Eşinin olay paylaşımı sonrası Mahmut Tekdemir'den açıklamalar
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 7-0 mağlup olarak tarihi bir mağlubiyet aldı. Bu mağlubiyetin ardından Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu. 

İşte Mahmut Tekdemir'in sözleri;
Mahmut Tekdemir, eşinin videoları sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Tekdemir "Bir paylaşım yaptı eşim, şimdi bizim evimize gelen, ekmeğimizi soframızı paylaştığımız kişiler, sonra bizden bilet isteyen insanlar bu şekilde paylaşım yapınca eşimin hoşuna gitmedi ve o niyetle o paylaşımı yaptı. Herhangi bir art niyet düşünmek gibi bir durum olamaz." 

''KENDİ ARKADAŞ GRUBUNA YAPTIĞI BİR SİTEM''
Tekdemir ayrıca "Kendi sosyal medya hesabından kendi arkadaş grubuna yaptığı bir sitem bu. Bunun farklı yönlere çekilmesi hoş olmuyor. Bir hafta geçsin, bir hafta sonra başka bir maçta paylaşım yapabilirsin." ifadelerini kullandı. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
1
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
2
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
3
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları
4
﻿Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları
﻿Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
5
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
6
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Halk düşmanları
7
﻿Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Halk düşmanları
﻿Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Halk düşmanları
﻿Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Jim Carrey de hedefte
﻿Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Jim Carrey de hedefte
﻿Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Jim Carrey de hedefte
﻿Beslenme ve diyetetik Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart
﻿Beslenme ve diyetetik Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart
﻿Beslenme ve diyetetik Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart
﻿Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
﻿Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
﻿Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
﻿ Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
﻿ Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
﻿ Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.