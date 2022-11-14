Eşinin olay paylaşımı sonrası Mahmut Tekdemir'den açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 7-0 mağlup olarak tarihi bir mağlubiyet aldı. Bu mağlubiyetin ardından Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

İşte Mahmut Tekdemir'in sözleri;

Mahmut Tekdemir, eşinin videoları sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Tekdemir "Bir paylaşım yaptı eşim, şimdi bizim evimize gelen, ekmeğimizi soframızı paylaştığımız kişiler, sonra bizden bilet isteyen insanlar bu şekilde paylaşım yapınca eşimin hoşuna gitmedi ve o niyetle o paylaşımı yaptı. Herhangi bir art niyet düşünmek gibi bir durum olamaz."

''KENDİ ARKADAŞ GRUBUNA YAPTIĞI BİR SİTEM''

Tekdemir ayrıca "Kendi sosyal medya hesabından kendi arkadaş grubuna yaptığı bir sitem bu. Bunun farklı yönlere çekilmesi hoş olmuyor. Bir hafta geçsin, bir hafta sonra başka bir maçta paylaşım yapabilirsin." ifadelerini kullandı.