Başarı Hikayesi Yazan Kadınlar

Emine Yılmaz Denizli’nin Çal ilçesinde belediyede çalışan genç bir kadın.

Belediyeden ayrılıp, bir kooperatif kuruyor.

Çal Kadın Kooperatifi.

9 kadın bir araya gelip el ele verip 2021 yılında kurdukları bu kooperatifte kendi yörelerinin ürünlerini internette satıyorlar.

Aklınıza gelecek her türlü yöresel ürünü 300’e yakın kadın evinde üretiyor.

Kimini eşi yok, kimi çocuğunu okutuyor, kiminin ise engelli çocuğu var.

İşte Emine Yılmaz’ın kurup büyüttüğü Çal Kadın Kooperatifi 300 kadının hayatına dokunuyor.

Fakirliğin had safhada olduğu kırsaldaki bu kadınları üretime dahil edip, onları kimseye muhtaç etmemek gerçekten büyük başarı.

Bu kooperatif Çal ilçesi ve köylerinde ürettikleri yüzde 100 organik ürünleri Türkiye’nin her iline yolluyorlar.

Devletin yapamadığını bir kadın Emine Yılmaz ve arkadaşları başarıyor.

Düşünün etrafında topladığı 9 kadınla yaklaşık 300 kadının para kazanmasını sağlamak onlara üretim yaptırmak ne kadar önemli.

Türkiye bu modeli benimsemeli.

Sadece Ege’de değil özellikle Doğu’da yüzbinlerce kadın ekonomik özgürlüğü olmaması nedeniyle zor şartlarda yaşıyor.

Oysa devlet olarak bu tür kooperatiflerle yöresel ürünleri ev kadınlarına ürettirip, sadece Türkiye’ye değil Avrupa’ya çok rahat satarız.

Elin Çinlisi 1 dolarlık ürünü bile Türkiye’ye yollayıp kendi çapında ihracat yaparken, Türkiye bu kadınlara neden destek vermiyor?

PTT kargo kadın kooperatiflerine çok ucuz kargo hizmeti vermeli. Hatta yurtdışına yapılan satışlar için sembolik bir ücret almalı.

Türkiye böyle kalkınır.

Türkiye’nin Emine Yılmaz’ın ve arkadaşlarının başarı hikayesini okuyup her ilde yeniden yazması lazım.

Çal Kadın Kooperatifinin Instagram adresi https://www.instagram.com/calkadinkooperatifi/