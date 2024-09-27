Başarılı diyet sürecinin mucizeleri bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Başarılı bir diyet süreci ve verilen kiloyu korumaya yardımcı alışkanlıklar, sağlıklı yaşamın temel taşları olmasıyla biliniyor.

Uzmanlar, sağlıklı kilo kaybının yalnızca kalori alımını azaltmakla değil, aynı zamanda dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve davranış değişiklikleriyle mümkün olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Öz, sağlıklı kilo kaybının haftada 0,5 ila 1 kilogram arasında olmasının ideal olduğunu belirtti. Öz; Aşırı hızlı kilo vermenin kas kaybına, metabolizmanın yavaşlamasına ve beslenme yetersizliklerine yol açabileceğini ifade eti.

Dr. Michael Mosley de aşırı kalori kısıtlamasının uzun vadede zararlı olabileceğini ve "yo-yo diyeti" olarak bilinen kilo verme ve geri alma döngüsüne neden olabileceğini vurguladı.

Dr. Barbara Rolls'un araştırmaları, lif açısından zengin gıdaların tüketiminin tokluk hissini artırarak aşırı yemeyi önleyebileceğini gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir çalışma ise protein açısından zengin bir diyetin, kilo kaybı sırasında kas kütlesini korumaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Dr. Walter Willett ve ekibinin yaptığı uzun süreli araştırmalar, işlenmiş gıdaların ve rafine şekerlerin tüketiminin kilo alımına katkıda bulunduğunu, bunun yerine tam tahıllar, meyve, sebze ve sağlıklı yağlardan oluşan dengeli bir diyetin benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik aktivite veya 75 dakika yüksek yoğunluklu aerobik aktivite önerdi.

Dr. Steven N. Blair'ın çalışmaları, düzenli egzersizin metabolik hızın artmasına, kas kütlesinin korunmasına ve genel sağlık durumunun iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu gösterdi.

Kilo koruma, diyet sürecinde kazanılan sağlıklı alışkanlıkların devam ettirilmesiyle mümkün olduğu biliniyor.

Diyetisyen Gamze Altınay, kilo koruma sürecinde eski alışkanlıklara dönmemenin önemini vurguladı.

Yemeklerin yanına yoğurt veya ayran eklemek, sebze tüketimini azaltmamak ve atıştırmalık seçimlerinde dikkatli olmak gibi basit adımlar, kilonun sabit kalmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, düzenli olarak tartılmak, yeterli su tüketmek ve porsiyon kontrolü sağlamak da kiloyu korumada önemli faktörlerden olduğu bildirildi.

Başarılı bir diyet süreci ve verilen kiloyu korumak, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bir kombinasyonunu gerektirir.