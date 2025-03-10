Başarılı kaleci eşinin ihanetine uğradı! 8 yıllık evlilik bitti

Marc Andre Ter Stegen kendisini fitness antrenörüyle aldatan iki çocuğunun annesi ile 8 yıllık evliliğini sonlandırdı.

İspanyol gazetesinde yer alan habere göre, başarılı kalecinin evinden ayrıldığı ve 2 aydır Barselona'daki bir otelde tek başına yaşadığı öğrenildi.

YAKIN ARKADAŞI İLE ALDATMIŞTI

Futbol dünyasında yaşanan en bilindik aldatma senaryosu Maxi Lopez-Wanda Nara-Mauro İcardi üçlüsü arasında yaşanmıştı.

Yine Beşiktaş'a 2018 yılında transfer olan Sırp futbolcu Adem Ljajic, o dönemki sevgilisi Sofija Milosevic tarafından Sırbistan milli takımdan yakın arkadaşı Luka Jovic ile aldatıldığını öğrenince depresyona girmiş, kariyeri düşüşe geçmişti.

Atalanta'da yaşadığı parlak günlerin doruğunda eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Josip Ilicic de bir sezon depresyon nedeniyle futbola ara vermiş ve kariyerinde düşüş yaşamıştı.