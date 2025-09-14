Başarılı öğrenciye bisiklet hediyesi

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Tazekent İlkokulu öğrencisi Mithat Polat, sorumluluklarını başarıyla yerine getirerek örnek davranışlarıyla bisiklet ödülüne layık görüldü

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Tazekent İlkokulu'nda eğitim gören öğrenci Mithat Polat, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul içi ve okul dışı tüm sorumluluklarını başarıyla yerine getirerek örnek davranışları ve gayretiyle takdir topladı. Okul yönetimi, Polat'ın gösterdiği çaba ve başarısını ödüllendirmek amacıyla kendisine bisiklet hediye etti. Öğrencisinin başarısını takdir eden öğretmenler, bu ödülün küçük bir teşekkür niteliğinde olduğunu ve diğer öğrencilere de motivasyon kaynağı olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Mithat Polat'a verilen bu anlamlı hediye, hem öğrencinin mutluluğunu artırırken hem de eğitimde azim ve gayretin önemini bir kez daha ortaya koydu.