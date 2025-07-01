Başarır o sözleri hatırlattı! İzmir operasyonu öncesi Erdoğan "başka iller de var" demişti

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 120 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

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BAŞARIR: YİNE AYNI SENARYO

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Darbeciler iş başında! 19 Mart siyasi darbesinin 100. gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanımız Tunç Soyer ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun gözaltına alınması tesadüf değil! Yine aynı senaryo: Yolsuzluk iddiası, sabah baskını, algı operasyonu… Bu bir soruşturma değil, bu düpedüz siyasi bir operasyondur! Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla sindiremeyeceksiniz! Türkiye'nin değişimine engel olamayacaksınız"

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ayrıca Halk TV'de de açıklama yapan Başarır, "Yargı iktidarın algı aracı haline gelmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta önce çıkacak başka yerlere de bu olay sıçrayacak diyecek, dosyaların savcısından önce bilgi verecek sonra il başkanımız belediye başkanımız gözaltına alınacak, Türkiye’nin geldiği nokta budur. Utanç verici bir durum" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin 26 Haziran'daki dönüş seyahatinde gazetecilerin sorduğu sorularını yanıtlamıştı.

CHP'li belediyelere yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka illerde de ne yazık ki durum felaket" ifadelerini kullandı.

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