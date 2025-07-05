Başbağlar'daki 33 şehidimizin anmasında konuşan İYİ Parti Lideri: Katil PKK’dır hesap vermeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başbağlar Şehitleri için Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlenen anma programında konuştu.

Sadece bir anma için değil, bir milletin acısını paylaşmak ve tarihin karanlık bir sayfasını vicdanlarda yeniden hissetmek için bir araya geldiklerini belirten Dervişoğlu, “Sizlerin huzuruna gelmeden önce kabristana uğrayarak şehitlerimizi ziyaret ettik. Bundan tam 32 yıl önce hayattan koparılan kardeşlerimizi, evlatlarımızı mezarları başında rahmetle ve dualarla yad ederken, unutmadığımız ve asla unutmayacağımız o tarifsiz acıyı da tekrar yaşadık. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

“SİVAS’TA YANAN DA BAŞBAĞLAR’DA VURULAN DA BİZDİK”

Cumhuriyet tarihinin en karanlık yıllarından birinin 1993 senesi olduğunu kaydeden Dervişoğlu, “Suikastlerle başladı, katliamlarla devam etti. Bingöl’de şehit edilen silahsız 33 Mehmedimiz, hemen ardından 2 Temmuz günü Madımak’ta yanan canlarımız ve 5 Temmuz’daki o büyük acı Başbağlar Katliamı. Hepsi sadece insan oldukları için hedef alındılar. Kimi tarlasından yeni dönmüştü kimi çocuğunu yatırmış, duasına durmuştu kimi camideydi kimi evinde. Unutulmasın ki Sivas’ta yanan da bizdik, Başbağlar’da vurulan da bizdik. Acılarımıza el ovuşturanlar, bilsinler ki; canımız yandı, ciğerimiz dağlandı ama her acı bizi kenetledi. Benlerden, biz olduk. Bizlerden bir millet olarak doğduk. O karanlık günlerden geriye kalan hala dumanı tüten acılarımızın ateşidir. Halen kapanmamış yaralarımızın sızılarıdır.” şeklinde konuştu.

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“YİTİRDİĞİMİZ CANLARI UNUTARAK ATILACAK ADIMLARI ASLA KABUL ETMEYİZ”

Dervişoğlu, “Unutulmamalıdır ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadelede her türlü tecrübeye ve donanıma sahiptir. İmkanları da gücü de vardır. Ama hepsinden öte en önemli mesele niyettir, kararlılıktır. Türkiye’nin başına bela edilen terörü bu topraklardan söküp atmak kuşkusuz ki; hepimizin önceliği ve hedefidir. Bunun için belirlenecek yöntem ise Türk milletinin kararı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin pusulasıdır. Atılacak adımların; aziz şehitlerimizin ruhunu ve devletimizin onurunu incitmemesi esastır. Ödediğimiz bedelleri, yitirdiğimiz canları unutarak atılacak hiçbir adımı asla kabul etmeyiz. Birliğimize, beraberliğimize ve vatanımıza göz diken bir katil sürüsünü de asla unutmayız. Kimseye de unutturmayız” ifadesini kullandı.

“FAİLİ VE KATİLİ İFŞA EDİYORUM”

Başbağlar’da yapılan katliamla alakalı olarak hiçbir faile ve katile henüz ulaşılamadığına işaret eden Dervişoğlu, “Devlet de asker de emniyet de hükümet de burada. Faili ve katili ifşa ediyorum. Katil bellidir, katil PKK’dır. Suçlu PKK’dır ve mutlaka hesap vermelidir” diye ekledi.

Başbağlar’da katledilen 33 masum vatandaşla birlikte tüm şehitleri andıklarını kaydeden Dervişoğlu, “Ayrıca büyük bir tevafuk eseri, Muharrem ayının da 10’uncu günündeyiz. Hz. Hüseyin’in tüm ailesi ve evlatlarıyla birlikte Kerbela’da şehit edilişinin yıldönümündeyiz. Onların şehadet makamında ve aziz ruhlarının yanında, PKK terörüne kurban verdiğimiz binlerce asker-sivil şehidimiz için de buradayız” şeklinde konuştu.

“ACILARIMIZ ARASINDA AYRIM YAPMAYIZ”

“Milletimizin vicdanında mahkum olmuş bu eli kanlı örgüt yaptıklarının bedelini ödemek dışında başka hiçbir muameleyi hak etmemektedir” diyen Dervişoğlu, “Devletimize ve milletimize silah doğrultanlarla ilgili düşünülecek başka seçenek de yoktur. Biz acılarımız arasında ayrım yapmayız. Bizim için Kerbela neyse, Madımak neyse, milletimize yöneltilmiş saldırılar neyse; Başbağlar da odur. Biz ne yaşandığına ve kimden geldiğine bakarız. Çünkü bizim siyasette de hayatta da rotamızı belirleyen şey; insaniyetin terazisidir” ifadesini kullandı.

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“BİZE DÜŞEN GÖREV BAYRAK GİBİ DİMDİK AYAKTA DURMAKTIR”

Mehmetçiğin, polislerin, korucuların 40 yıldır amansız bir mücadele verdiğini vurgulayan Dervişoğlu, “Beşikteki bebemize, sınıftaki öğretmenimize, sahadaki mühendisimize, tarlasındaki köylümüze, çalışan emekçimize kurşun sıktılar. Bayrağımıza el uzattılar. Şehit kanıyla sulanmış vatan toprağımıza göz diktiler. Emperyalist hesapların uşaklığını yapanlara karşı bize düşen görev; şehitlerimizi ve onlara olan vefamızı unutmadan bayrak gibi dimdik ayakta durmaktır” dedi.

ÜNİTER DEVLET YAPISI VURGUSU

Dervişoğlu, “Bu coğrafyada neden sağlam durduğumuzu çok iyi idrak etmek mecburiyetindeyiz. Etrafımızda olup bitenleri bir görün. Yüzyıllardır bu ülkede milli varlığımıza, kurduğumuz devletlere kast edenlerin bu coğrafyada nelerden yararlandığını iyi dikkat edin. Bu coğrafyada tutunuyorsak, bu Anadolu yaylasında büyük Türk milleti olarak bin yıldır hükümdarlık sürebiliyorsak bunu üniter devlet yapımıza ve milli kimliğimize yani Türklüğümüze borçluyuz. Türklük bir etnik işaretleme değildir. Türklük bir vatandaşlık tanımıdır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Başbağlar’dan da hatırlatıyorum: Türklüğümüzü unutmayacağız! Burası Başbağlar! Vatan bellediğimiz topraklardır. Burası Başbağlar! Ecdadımızın ve sevdiklerimizin yattığı topraklardır. Bu vadide büyük bir savunma hattı kuran Kemaliyelilere, Başbağlılara selam olsun. Burası Başbağlar! 33 mübarek şehidimizin kanıyla sulanmış, bir milletin gözyaşlarıyla yeşermiş topraklardır. Bu vatan bize vaad edilmedi. Bu vatan bir hayal meselesi olmadı. Burası ecdat kanıyla hak edildi. Hepimizin vatanı olarak tarihe kaydedildi. Vatanın sahipsiz olmadığını gösterdiniz. Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür diyorsunuz. Şehitlerimizi unutmayacağız. Bu köyün yiğit insanlarına borcumuz var. Bağını, dağını, suyunu terk etmeyen Barasor Vadisi’nin yiğit evlatlarına borcumuz var. Unutmayalım: vatan sadece hudut çizgisi değildir.

Vatan, dağıyla, toprağıyla, suyuyla, insanıyla vatandır. Allah bizlere bu vatana kasteden her türlü şer odağına karşı; imanla, vicdanla, birlik içinde dimdik durabilmeyi nasip etsin. Allah milletimizin birliğini, devletimizin dirliğini bozmasın. Aziz şehitlerimizin muhterem aileleri, biliniz ki, evlatlarınız bu milletin kalbine gömüldü. Onlar artık, sadece sizin değil 85 milyonun evladıdır. Cenab-ı Hak cümlesine rahmet eylesin. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Başbağlar şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."