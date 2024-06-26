Başbakan'ın evine tuvaletini yapanlar yandı

Kaynak: AA
Başbakan'ın evine tuvaletini yapanlar yandı

İngiltere hükümetinin İsrail’e silah satışı ve 2021 sonrası verdiği petrol ve doğal gaz lisanslarını protesto etmek amacıyla Başbakan Rishi Sunak’ın evinin bahçesine giren ve buradaki gölete tuvaletini yapan eylemciler gözaltına alındı.

“Youth Demand” adlı grup, Oliver adlı eylemci ve beraberindeki üç kişiyle Sunak’ın Kuzey Yorkshire’daki malikanesinin bahçesine girdi.

Oliver, malikane bahçesindeki gölete tuvaletini yaparken, üzerinde Sunak’a yönelik hakaret ifadeleri bulunan bir gömlek giyiyordu. Youth Demand, İngiltere hükümetine İsrail’e satılan silahlara ambargo koyması ve 2021 sonrası verilen yeni petrol ve doğal gaz lisanslarını geri çekmesi çağrısı yapıyor.

Sunak ve eşi Akshata Murty’nin serveti yaklaşık 730 milyon sterlin (30 milyar lira) olarak belirtiliyor. Ayrıca, eylemci Oliver, Muhafazakar Parti’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, İşçi Partisi’nin de iktidara geldiğinde bu durumun devam edeceğini savunuyor.

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