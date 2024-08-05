Başbakanlık konutunu basanlar Başbakan'ın yatağında yattılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başbakanlık konutunu basanlar Başbakan'ın yatağında yattılar

Bangladeş’te hükümet karşıtı gösterilere katılanlardan bazıları Başbakanlık konutunu bastı. Protestoculardan birinin Başbakan’ın yatağında yattığı ortaya çıktı.

Bangladeş’te kamuda liyakatsiz işe alımlara tepki olarak başlayan protesto gösterileri büyük şiddet olaylarına sahne oldu. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve sosyal medyaya yönelik kısıtlamalar bile protestoların ateşini dindiremedi. Bir grup öğrencinin başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı.

Polisle göstericiler arasında sert çatışmaların yaşandığı protestolarda yerel kaynaklara göre 200 kişi hayatını kaybetti.

Protestolara dayanamayan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina istifa etti. “Asya’nın en güçlü kadını” olarak nitelenen Hasina kız kardeşiyle birlikte askeri helikopterle Hindistan’a kaçtı. Bazı basın kaynakları ise Hasina’nın “Güvenli bir sığınakta “ olduğunu yazdı.

BAŞBAKANLIK KONUTUNU BASANLAR YATAĞINDA YATTI

Hükümete karşı protestolara katılanlardan bazıları Başbakan’ın resmi konutunu bastı. Başbakanlık konutuna giren protestoculardan birinin Başbakan Hasina’nın yatağına yattığı görüldü. Başbakan’ın yatağına yatan protestocunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULACAK

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina'nın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle resmi konutunu terk etmesinin ardından ülkede bir geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

Bangladeş ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı.

Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.

ekran-goruntusu-2024-08-05-154808.png

ekran-goruntusu-2024-08-05-161413.png

ekran-goruntusu-2024-08-05-161432.png

ekran-goruntusu-2024-08-05-161446.png

İlgili Haberler
Bangladeş’te halkın neden ayaklandığı ortaya çıktı. Kamudaki liyakatsiz işe alımlar halkı sokağa döktü
Bangladeş'te göstericiler resmi konutu bastı. Başbakan terk etmek zorunda kaldı
Son Haberler
Samsun’da bir genç boğulma tehlikesi geçirdi Yaşam
Samsun’da bir genç boğulma tehlikesi geçirdi
Isparta'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı Gündem
Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı
AVEC Rent a Car (Replease) üçüncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi Ekonomi
AVEC Rent a Car (Replease) üçüncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi
Kabine toplantısı başladı Gündem
Kabine toplantısı başladı
Flaş.. Flaş.. Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulsun Gündem
Flaş.. Flaş.. Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulsun
Çocukların oyunu samanları yaktı Gündem
Çocukların oyunu samanları yaktı