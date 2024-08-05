Başbakanlık konutunu basanlar Başbakan'ın yatağında yattılar

Bangladeş’te kamuda liyakatsiz işe alımlara tepki olarak başlayan protesto gösterileri büyük şiddet olaylarına sahne oldu. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve sosyal medyaya yönelik kısıtlamalar bile protestoların ateşini dindiremedi. Bir grup öğrencinin başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı.

Polisle göstericiler arasında sert çatışmaların yaşandığı protestolarda yerel kaynaklara göre 200 kişi hayatını kaybetti.

Protestolara dayanamayan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina istifa etti. “Asya’nın en güçlü kadını” olarak nitelenen Hasina kız kardeşiyle birlikte askeri helikopterle Hindistan’a kaçtı. Bazı basın kaynakları ise Hasina’nın “Güvenli bir sığınakta “ olduğunu yazdı.

BAŞBAKANLIK KONUTUNU BASANLAR YATAĞINDA YATTI

Hükümete karşı protestolara katılanlardan bazıları Başbakan’ın resmi konutunu bastı. Başbakanlık konutuna giren protestoculardan birinin Başbakan Hasina’nın yatağına yattığı görüldü. Başbakan’ın yatağına yatan protestocunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULACAK

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina'nın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle resmi konutunu terk etmesinin ardından ülkede bir geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

Bangladeş ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı.

Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.