BASE'den yapılan açıklamaya göre organizasyon, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Bilgili Holding ana mekan sponsorluğunda ve Bilgili Sanat işbirliğiyle The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl 36 şehir, 43 üniversiteden yeni mezun 156 sanatçının resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 200 eseri yer alacak.

BASE, yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileriyle diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 9 yıldır düzenleniyor.

BASE'nin bu yılki başvurularını Ani Çelik Arevyan, Canan Dağdelen, Canan Tolon, Derya Yücel, Ebru Yetişkin, Eda Kehale Argün, Ferda Dedeoğlu, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Guido Casaretto, İnci Furni, İrfan Önürmen, İsmet Doğan, M. Wenda Koyuncu, Necmi Sönmez, Pınar Öğrenci ve Selim Bilen değerlendirdi.

Küratör Derya Yücel, bu yıl BASE'in çerçevesini çizerken "sınırlar ve olasılıklar" teması kapsamında sanatçıların işlerini bir araya getirdi.

Ücretsiz olarak ziyarete açık olacak BASE, 2025 mezunlarının sergisinin yanı sıra eş zamanlı sergilerle de genç sanat üretimlerini beğeniye sunacak.