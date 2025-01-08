Baseus çığır açan yeni şarj ve ses teknolojilerini tanıttı

Teknoloji çözümleri alanında küresel lider Baseus, Las Vegas’taki CES 2025 fuarında gerçekleştirdiği etkinlikte, şarj ürünlerinden ses teknolojilerine kadar birçok yenilikçi ürünü tanıttı. "İnovasyonu Yeniden Tanımlamak" temasıyla düzenlenen etkinlik, markanın önemli bir dönüm noktasıydı. Bu etkinlikte, Baseus’un yeni ürün serileri tanıtıldı, Bose ile stratejik bir iş birliği duyuruldu ve markanın ödüllü ürünleri öne çıkarıldı.

BOSE İLE ORTAKLIK VE SES TEKNOLOJİLERİ

Baseus’un CEO’su etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bose ile yaptığımız iş birliği, ses teknolojisinde mükemmeliyet için olan ortak taahhüdümüzü güçlendiriyor" dedi. Bu iş birliği sayesinde, Baseus, Sound by Bose teknolojisini kulaklıklarına entegre ederek ses portföyünü daha da güçlendirecek. Bu stratejik adım, her iki markanın yenilikçi vizyonunu birleştiriyor ve kullanıcı deneyimini ön plana çıkarıyor.

ŞARJ ALANINDAKİ LİDERLİK

Baseus, etkinlikte şarj alanındaki liderliğini de pekiştirdi. Şirket, geri çekilebilir güç çözümleri konusundaki uzmanlığını duyurdu ve iki yeni ürün serisini tanıttı:

Nomos Serisi: Hibrit çalışma ortamları için tasarlanan bu yüksek kaliteli seri, 5'li 140W masaüstü şarj cihazı ve 8’li şarj istasyonu gibi ürünler sunuyor. Kullanıcılara üstün performans ve yüksek verimlilik sağlıyor.

Hibrit çalışma ortamları için tasarlanan bu yüksek kaliteli seri, 5'li 140W masaüstü şarj cihazı ve 8’li şarj istasyonu gibi ürünler sunuyor. Kullanıcılara üstün performans ve yüksek verimlilik sağlıyor. EnerCore Serisi: Modern yaşam tarzına uygun taşınabilir şarj çözümleri sunan EnerCore, Baseus’un taşınabilirlik ve verimlilik konusundaki taahhüdünü yansıtıyor.

Baseus, şarj teknolojisinin artık yalnızca hızla değil, aynı zamanda güvenlik, taşınabilirlik ve günlük yaşantıya entegrasyonla ilgili olduğunu belirtiyor. Baseus’un kendi geliştirdiği BSFT teknolojisi, kullanıcıların her ortamda güvenle şarj yapabilmelerini sağlıyor.

ÖDÜLLÜ İNOVASYONLAR

Baseus’un inovasyon odaklı yaklaşımı, markayı birçok ödülle taçlandırdı. Etkinlikte, 2025 CES İnovasyon Ödülleri’ne layık görülen iki ürün de tanıtıldı:

Spacemate 11-in-1 Docking Station: Modern çalışma alanları için tasarlanmış, işlevsel ve şık bir ürün.

Modern çalışma alanları için tasarlanmış, işlevsel ve şık bir ürün. EnerGeek MiFi Power Bank: Kompakt ama güçlü bir çözüm olarak, kullanıcıları hareket halindeyken bağlanabilir tutuyor.

Bu ödüllü ürünler, Baseus’un kullanıcı odaklı, estetik açıdan hoş ve fonksiyonel tasarımlar yaratma taahhüdünü gösteriyor. Ayrıca, Baseus’un iF ve Red Dot gibi prestijli tasarım ödüllerinden 170’ten fazla uluslararası ödül kazandığı da vurgulandı.

GLOBAL VARLIK VE GELECEĞE BAKIŞ

100’den fazla ülkede varlık gösteren ve 300 milyon kullanıcısı bulunan Baseus, küresel teknoloji dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Şirket, Bose ile olan iş birliği ile ses teknolojilerinde de güçlü bir yol almayı hedefliyor. Baseus, “Base On User” felsefesiyle, yenilikçi ve pratik çözümler sunarak kullanıcılarını güçlendirmeye devam ediyor.

BASEUS HAKKINDA

2011 yılında kurulan Baseus, kullanıcıları için tasarım, güvenilirlik ve maliyet etkinliği ile mükemmel çözümler sunmayı amaçlıyor. Baseus, taşınabilir şarj cihazları, masaüstü şarj cihazları, kablosuz kulaklıklar ve docking istasyonları gibi ürünler sunuyor. Her yıl 100 milyonun üzerinde pratik ve estetik ürün üreterek, 300 milyon kullanıcısına 6 milyar hizmet sunuyor.