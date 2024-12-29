Başhekim Akkaya’dan çocuklara yılbaşı sürprizi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başhekim Akkaya’dan çocuklara yılbaşı sürprizi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya çocuk hastalara yaptığı yeni yıl sürprizi ile miniklerin yüzlerini güldürdü.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya çocuk hastalara yaptığı yeni yıl sürprizi ile miniklerin yüzlerini güldürdü.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Başhekim Uzm. Dr. Necati Akkaya halen tedavi süreci devam eden minik hastalarına yeni yıl sürprizi yaptı. Nazilli Devlet Hastanesi'nin çocuk servisinde ve çocuk yoğun bakımında tedavi gören çocuk hastalar, yeni yıl öncesinde hastane Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya'nın ziyaretleri ile moral buldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Akkaya, hem çocuklara hem de ailelerine yeni yıl dileklerini ileterek, miniklere çeşitli hediyeler dağıttı.

Başhekim Akkaya’dan çocuklara yılbaşı sürprizi

Başhekim Akkaya’dan çocuklara yılbaşı sürprizi

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