Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Feray Balkan (39), ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

İddialara göre, yaklaşık bir yıl önce boşanan Seçkin E. (39) ve Feray Balkan arasındaki ilişki sona ermişti. Feray Balkan, annesini ziyaret etmek üzere Adana'ya gelmişti. Bu durumu öğrenen eski eşi Seçkin E., Adana'da bulunan Feray Balkan'ı annesinin evinin önünde silahla saldırarak vurdu. Ağır yaralanan Feray Balkan, kanlar içinde yere yığılırken Seçkin E. olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Feray Balkan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.