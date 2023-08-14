Başhemşire nasıl olunur? Başhemşire olma şartları neler?

Üniversite sınavından önce adaylar YKS tercihleri esnasında alanlarına göre uygun meslekleri araştırıyor. Meslek seçimlerinde öne çıkan mesleklerden biri de Başhemşire. Peki, Başhemşire nasıl olunur? Başhemşire olma şartları neler?

Başhemşire nasıl olunur? Başhemşire olma şartları neler?

Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de Başhemşire. Üniversite için tercih yapacak adaylar Başhemşire mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, Başhemşire nasıl olunur? Başhemşire olma şartları neler?

Başhemşireler hastaneler, sağlık ocakları ve tıp merkezleri olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışırlar.

Başhemşire sağlık kuruluşlarında hemşireleri yöneten kişilerdir. Başhemşireler bu pozisyonda başarılı bir şekilde ilerlemek için meslekte ciddi sorumluluk alırlar.

BAŞHEMŞİRE OLMA ŞARTLARI NELER?

Başhemşire olabilmek için birtakım şartları yerine getirmek gerekir. Kamuda ve özel sektörde farklı şartlar vardır.

Kamu veya özel sektörde başhemşire olabilmek için yöneticilik vasıflarına sahip olmak gerekir. Kamuda, atama usulüyle yetkili olan sağlık müdürlüğü tarafından gerçekleşir. Devletin sağlık kurumlarında başhemşire olmak için temel koşul hemşirelik, ebelik ve diyetisyenlik gibi lisans sağlık bölümünden mezun olmak gerekir. Alan farkı olmadan lisans mezunu olan hemşireler, kamuda başhemşire şansı yakalayabilir.

Kurumda lisans mezunu hemşire yoksa başhemşireye ihtiyaç varsa lise mezunu hemşire de başhemşire olarak atanabilir.

Üniversite hastanelerinde başhemşire pozisyonunda olmak isteyenler en az yüksek lisans mezunu olmalıdır.

Özel sektörde başhemşire olmak için liselerin hemşirelik bölümünden başarıyla mezun olmak yeterlidir. Özel sağlık kurumları başhemşire adaylarında, deneyimli olma şartı da arar. Bu deneyim genellikle 5 yıl olacak şekilde belirtilir. Başhemşirelik yönetici pozisyonu olduğundan bu görevi yapacak kişinin deneyimli olması gerekir.

Devlet ve özel kurumlar, başhemşire olmak için birçok gerekliliği yerine getirmesini isteyebilir.

Başhemşire olmak isteyenler kurumlar tarafından yayınlanmış başhemşire görevlendirme ilanlarına göz atabilirler.

BAŞHEMŞİRE NASIL OLUNUR?

Başhemşire olmak için 4 yıllık sağlık bölümlerinden mezun olmak gerekir. Ekstrem durumlarda liseden mezun hemşireler bu göreve getirilebilir.

Başhemşireler yöneticilik ve liderlik özellikleriyle ön plana çıkmalıdır. İnsanlarla iyi anlaşan ve iletişim gücü kuvvetli olan kişiler bu görevi yerine getirebilir.

Başhemşireler ekibinde çalışan ebe, hemşire ve diğer personellerin kendilerini geliştirebilmelerini sağlamalıdır. Hastaların tedavi ve bakım işlerinin düzenli bir şekilde yerine getirilip getirilmediği konusunda sürekli kontrol etmelidir. Kendine bağlı ekibi koordine etmeyi başarmalıdır. Bu kriterleri sağlayan kişiler başhemşire olabilirler.

Başhemşire olmak isteyen kişiler belirtilen eğitim şartlarını başarıyla tamamlamalıdır. Lisans mezunu olmak çok önemlidir. Fakat sadece hemşirelik bölümü mezunu olması gerekmez. Sağlık alanlarında 4 yıllık fakülteden mezun olan kişiler başhemşire olabilir.

Başhemşireler konsey, komite ve yönetim kurulu toplantılarında bir üye olarak katılmalıdır. Görevleri yalnızca mesai saatleri içerisinde geçerli değildir, mesai saatleri dışında da çalışırlar. Resmi tatil zamanlarında görevlerini yürütürler.

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