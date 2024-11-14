‘Başı açık öğrenciye karışırız’ diyen müdüre 'üstün başarı' ödülü. MEB’den skandal karar!

Bursa Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulunda Okul Müdürü olarak görev yapan Ergin Kaya Kırbıyık, velilere ‘Başı açık öğrenciye karışırız’ ifadelerini kullanmış, okulun müdür yardımcısına da mobbing uygulamıştı.

Kadın müdür yardımcısı D.K.'nin odasının kapısını tekmeleterek kırdırdığı için açığa alınan Ergin Kaya Kırbıyık, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üstün başarı ödülüne layık görüldü.

Yaşanan skandala büyük tepki geldi.

"ÖDÜLLER YANDAŞÇILIK VE SİYASİ TERCİH ÜZERİNDEN VERİLDİ"

Türkiye Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB SEN) MYK Üyesi Serkan Bebek yazılı bir açıklama yaparak yaşanan duruma sitem etti. Bebek, "Bursa'da isim listesine baktığımız zaman ödüllerin yandaşçılık ve siyasi tercih üzerinden verildiğini açıkça söyleyebiliriz. Elbette ki o listede ödül almayı hak eden eğitim emekçileri de vardır, sözümüz onlara değildir. Eğitimin en büyük sorunlarından biri olan liyakat ilkesi maalesef yıllardır göz ardı edilmektedir. 2019’da ödül dağıtılan 7 bin 576 kişinin 5 bin 169’u yandaş sendika üyesiydi. 2023 yılına geldiğimizde bu oran yüzde 80'lere ulaşmıştır

Üstün başarı ödülünün kriterinin ne olduğunu sorgulayan Bebek, şöyle devam etti:

Veli toplantısında 'başı açık öğrenciye de şort giyen öğrenciye de karışırım' dedikten sonra hakkında soruşturma açılan ve en son müdür yardımcısının kapısını kırması sonucu açığa alınan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulunun Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık maaşla ödüllendirme verildi” ifadelerini kullandı.