Başı arabanın camına sıkışan çocuğu tek yumrukta kurtardı

Filistin’de bir çocuk oyun oynarken kafasını otomobil camına sıkıştırdı. O an yoldan geçen bir kişi olayı fark edince çocuğun yanına koşup kafasının sıkıştığı camı açmaya çalıştı. Başarılı olamayınca camı yumruk darbesiyle kırarak çocuğun hayatını kurtardı.

Filistin’de park halindeki bir otomobilin camına başı sıkışan bir çocuğun zor anlar yaşadığı görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olaya tanık olan bir adam koşarak küçük çocuğun yanına geldi. Çocuğun başını sıkıştığı yerden çıkartmak için birkaç hamle yapan adam başarılı olamayınca çareyi camı kırmakta buldu.

CAMA YUMRUK ATTI

Panik havasının etkili olduğu anlarda ismi açıklanmayan kahraman büyük bir soğukkanlılıkla yumruk atarak camı yerle bir etti. Küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarılırken sosyal medyada viral olan görüntüler de takdir topladı.