Başı için deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başı için deyimi ne anlama geliyor?
Başı için deyimi ne anlama gelir? Başı için deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başı için deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişi ön plana koyularak onun için yapılması istenen şeyleri anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Birinin sağlığı, mutluluğu, özgürlüğü, güzelliği, akıllığı, gibi konular üzerinden, bu konuların devam etmesini dileyerek karşıdaki kişiden bir şey isteme durumunu anlatmak amacıyla kullanılır.

BAŞI İÇİN DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çocuğunun başı için bana söyle, sence bu işi ben mi daha iyi yapıyorum Ege mi?"

"Babanın başı için poşetleri taşımama yardım et."

İlgili Haberler
24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da başlıyor
24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da başlıyor
Son Haberler
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı Gündem
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak? Gündem
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak?
Starbucks bilançosu boykot etkisinde Ekonomi
Starbucks bilançosu boykot etkisinde
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor Spor
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat Ekonomi
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat
Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara ve ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı Gündem
Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara ve ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı Gündem
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı