Başı için deyimi ne anlama geliyor?

Başı için deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişi ön plana koyularak onun için yapılması istenen şeyleri anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Birinin sağlığı, mutluluğu, özgürlüğü, güzelliği, akıllığı, gibi konular üzerinden, bu konuların devam etmesini dileyerek karşıdaki kişiden bir şey isteme durumunu anlatmak amacıyla kullanılır.

BAŞI İÇİN DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çocuğunun başı için bana söyle, sence bu işi ben mi daha iyi yapıyorum Ege mi?"

"Babanın başı için poşetleri taşımama yardım et."