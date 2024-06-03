Başı önünde deyimi ne anlama geliyor?

Başı önünde deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle bir kişinin terbiyeli, uslu, utangaç veya mahcup bir şekilde davrandığını ifade etmek için kullanılır. Bu deyim, kişinin genellikle çekingen veya utangaç bir tavır sergilediği durumları tanımlamak için kullanılır.

Birisi bir konuda çekingen davranıyor veya utangaç bir tavır sergiliyorsa, onun "başı önünde" olduğu söylenebilir. Bu ifade, kişinin kendini sakin, uyumlu veya saygılı bir şekilde gösterdiğini vurgular.

BAŞI ÖNÜNDE DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Evlerine gittiğimizde başı önünde 'hoş geldiniz' dedi, sonra yanımıza hiç gelmedi, çok saygılı bir çocuk."