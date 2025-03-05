Başıboş ata çarptı, ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Başıboş ata çarptı, ağır yaralandı

Aksaray’da aracın önüne aniden çıkan başıboş ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. At ise telef oldu.


Kaza, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sağlık köy istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Z.A. idaresindeki 68 AAR 768 plakalı Fiat marka otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Kazada ata çarpan otomobil adeta hurdaya dönerken, araç sürücüsü Z.A. yaralandı.

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Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı şahsa ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansa Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin çarptığı at ise telef oldu.

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