Başıboş atlar, trafiği tehlikeye sokuyor

Kaynak: İHA
Başıboş atlar, trafiği tehlikeye sokuyor

Aydın Efeler'de başıboş halde dolaşan atlar, trafik kazalarına neden oluyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde karayollarında başıboş bir şekilde dolaşan atlar, yol kenarları ve refüjlerde otlarken, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

iha-20241028aw317390-5.jpg

Aydın'da ana yollarda başıboş şekilde gezen atlar, tehlike saçıyor. Yol kenarlarında otlayarak sürücüleri tedirgin eden başıboş atlar, adeta trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Özellikle karayoluna inerek yol kenarında ve refüjlerde otlayarak karnını doyurmaya çalışan başıboş hayvanlar hem trafiği tehlikeye sokuyor hem de kazalarda telef oluyor.

iha-20241028aw317390-2.jpg

Başıboş hayvanların en fazla olduğu yerlerden biri olan Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi yakınlarında trafik ekipleri kazaları önlemek amacıyla sürekli denetim yapıp başıboş hayvanları bölgeden uzaklaştırıyor. Son olarak Doğu Çevre Bulvarı üzerinde refüjde otlayan başıboş 3 at, yolu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.

iha-20241028aw317390-1.jpg

Trafikte seyir halindeki sürücüler, bir anda karşılarında atları görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, tedirgin olan sürücüler kaza yapmamak için dikkatli olmaya çalıştı. Trafik kazalarına davetiye çıkaran başıboş atların hem korunması hem de vatandaşların zarar görmemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.

Son Haberler
Galatasaray’dan derbi öncesi taraftarlarına uyarı
Galatasaray’dan derbi öncesi taraftarlarına uyarı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de ‘İstiklal Marşı’ sorusunu bilemedi! Cevabıyla Oktay Kaynarca’yı sinirlendirdi
Kim Milyoner Olmak İster'de ‘İstiklal Marşı’ sorusunu bilemedi! Cevabıyla Oktay Kaynarca’yı sinirlendirdi
Millilerin rakibi Ukrayna! Maç nerede oynanacak?
Millilerin rakibi Ukrayna! Maç nerede oynanacak?
Güler ve Bolat terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ'ı ziyaret etti
Güler ve Bolat TUSAŞ'ı ziyaret etti