Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Uzunköprü Caddesi’nde başıboş atlar, trafiği altüst etti. Gündüz saatlerinde caddeye çıkan atlar, yol ortasında gezindikten sonra park halindeki araçların arasında dolaştı.

Sürücülerin ilerlemesini engelleyen bu durum, trafik akışını durdurdu; yayalar da riskli anlar yaşadı. Vatandaşlar, atların trafik güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, belediyeden ve yetkililerden acil çözüm talep etti.

Bölgede daha önce de benzer olaylar yaşanmış, ancak kalıcı bir önlem alınmamıştı. Yetkililer, hayvan sahiplerinin tespit edilmesi ve başıboş hayvanların kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını açıkladı.