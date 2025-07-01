Başıboş köpekler 10 yaşındaki çocuğu paramparça etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başıboş köpekler 10 yaşındaki çocuğu paramparça etti

Kazakistan'ın Almatı bölgesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun futbol sahasında köpeklerin saldırısına uğramasıyla yaşanan olay, tüm ülkeyi yasa boğdu.

Almatı yakınlarındaki Zhalpaksay köyünde, 30 Haziran'da yaşanan korkunç olayda, iki Alman kurdu ve bir pitbull cinsi köpek, futbol oynayan çocukların arasına daldı. Köylülerin ifadelerine göre, "Diğer çocuklar kaçmayı başarırken, Maksim isimli çocuk yetişemedi ve üç köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğu köpeklerden kurtarmak uzun sürdü; kulağı koptu, bacağının yarısı yoktu ve kafası ısırıklarla doluydu." Köpek sahipleri ise henüz suçlamaları kabul etmiyor.

Saldırının, köpeklerin bir rehabilitasyon merkezinden kaçmasıyla meydana geldiği belirtildi. Olay yerine gelen yetişkinler, köpekleri güçlükle zapt etti; edinilen bilgilere göre köpeklerden biri öldürüldü. Almatı Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Basın Servisi, olayla ilgili olarak, "Küçük çocuğun sağlığına ağır zarar verilmesi nedeniyle cezai soruşturma başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor ve olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir inceleme yapılıyor. Gerekli ekspertizler yapıldıktan sonra nihai karar verilecektir," açıklamasını yaptı.

Polis, rehabilitasyon merkezi yetkililerinin de hukuki sorumluluğunun belirleneceğini ve suçlu bulunan herkesin yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını ekledi. Almatı Bölgesi Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2014 doğumlu çocuğun 30 Haziran saat 17.02'de Karasay Bölge Hastanesi acil servisine getirildiği belirtildi. Yetkililer, çocuğun önce yoğun bakıma alındığını, ardından travmatoloji servisine sevk edildiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi. Tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumu yakından takip ediliyor.

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