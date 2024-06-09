Başıboş köpekler 9 küçükbaş hayvanı parçaladı

Edinilen bilgilere göre, bu sabah erken saatlerde hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Osman Demir'in sürüsüne saldıran köpekler, 9 hayvanından 1'ini telef etti, 5'ini yaraladı ve 1 hayvan ise kayboldu. Ayrıca, ağıl kapısının da köpekler tarafından kırıldığı belirtildi.

Osman Demir, yaşadığı şoku atlatamadan cep telefonu kamerasıyla durumu kaydederek şikayetlerini dile getirdi. Demir, "Başıboş köpekler 9 hayvanımı parçaladı. Bu olay olunca, ‘köpekler devletin, bizim değil' diyorlar. Hayvanlarımı parçaladılar, ağılımın kapısını götürdüler. Hayvanların bir kısmı burada, diğerleri komşumun bahçesinde. Başıboş köpeklerden ve hayvanseverlerden şikayetçiyim. Bu işin içinde muhtarın köpeği de var. Başıboş köpeklerin hepsi köyde" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.