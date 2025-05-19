Başıboş köpekler çocuğa saldırdı! O anlar kamerada...

Kaynak: DHA
Başıboş köpekler çocuğa saldırdı! O anlar kamerada...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpekler, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Büyük panik yaşayan çocuğun koşarak uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpekler, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Çocuk koşarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede sık sık görülen başıboş köpekler bir çocuğa saldırdı. Büyük panik yaşayan çocuk, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, bir apartmanın balkonundan olayı gören kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mahalleli belediyeden başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasını istedi.

Başıboş köpekler çocuğa saldırdı! O anlar kamerada...

Başıboş köpekler çocuğa saldırdı! O anlar kamerada...

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