27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu çocuğu bu hale sokak köpeklerini savunanlar getirdi. Başıboş köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Umut entübe

Bu çocuğu bu hale sokak köpeklerini savunanlar getirdi. Başıboş köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Umut entübe edildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde oyun oynamak için arkadaşlarının yanına giden 8 yaşındaki Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren ve entübe edilen çocuğun babası Durmuş Ünlü, "Dört tane köpek saldırdığı için çocuğumun tepeden tırnağa her tarafı kan içindeydi, çok yarası vardı" dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 20:52
Takip Et

Başıboş köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Umut entübe edildi. Bu çocuğu bu hale sokak köpeklerini savunanlar getirdi

Bu çocuğu bu hale sokak köpeklerini savunanlar getirdi. Başıboş köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Umut entübe edildi
+
Aa
-

Olay, 23 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinden çıkıp arkadaşlarının yanına giden ilkokul 3. sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Umut Ünlü’ye köpeklerin saldırdığını fark eden bir kadın oğluyla birlikte çocuğu kurtardı. Vücudunun birçok yerinden köpekler tarafından ısırılan 8 yaşındaki Umut Ünlü’ye ilk müdahale olay yeri yakınlarında evi bulunan bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

“ÇOCUĞUM TEPEDEN TIRNAĞA HER TARAFI KAN İÇİNDEYDİ”

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen ve entübe edilen 8 yaşındaki Umut Ünlü’nün babası Durmuş Ünlü, “Ben evde değildim, çalışıyordum. Eşim de tarlaya çıkmıştı yani çocuğun yanında değildi. Evden tek başına çıkmış, camiden gelmiş orada gezinirken köpeklerin saldırısına maruz kalıyor. Biraz uğraşıyor çocuk, bağırıyor. Oradaki komşunun bir tanesi sesini duyuyor geliyor, bakıyor. Bir hanımefendi geliyor 4 tane köpek olduğu için müdahale edemiyor tek başına, korkuyor oradan oğlunu çağırıyor. Oğlu gelip köpekleri uzaklaştırıyor. Ambulans aranıyor o sırada orada yardım eden kişi sağlıkçıymış, evinden serum getirip takıyor. Ambulans gelip hastaneye kaldırıyorlar ve bana da haber veriliyor. Acil girişinde dört tane köpek saldırdığı için çocuğum tepeden tırnağa her tarafı kan içindeydi. Çok yarası vardı. Oradan da buraya sevk edildik, Konya Şehir Hastanesi’ne, 4 gündür de burada yatıyoruz. Şu anda doktor ile görüştük önceki günlere nazaran bir nebze daha iyi dedi. Pansuman yaparken bir beş dakika görebilirsek göreceğiz. O günden bugüne daha görmedik çocuğumuzu” dedi.

“HİÇBİR HAYVANA ZARAR VERMEDİM BUGÜNE KADAR”

hayvana zarar vermediğini anlatan baba Durmuş Ünlü, “Ben hayvancılık yaptığım için evimde kedim, köpeğim, kuşum her şeyim var. Hiçbir hayvana zarar vermedim bugüne kadar, gelip bakabilirler. Bu çocuğum da benim hayvanların içinde günlük buzağıların sütünü emziriyor, yeri geliyor altını temizliyor. Yani yakın kendisi hayvanlara, biz hayvan düşmanları değiliz. Hayvanları öldürülmesini de istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz hayvanların bir araya toplanıp bir şekilde barınaklarda bakılması. Psikolojisi şu anda zaten bozulmuştur o travma geçiriyordur. Artık o sağlık durumu düzelecek psikolojik desteği daha sonra alacak. Tabii o iyileştikten sonra biz önce bir ayağa kalksın, yanımıza gelsin. Ondan sonra artık buradan mı devam edeceğiz, Ereğli’den mi devam edeceğiz, ona o zaman bakacağız” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

N.D
27.08.2022 06:22
Bir çocuk köpekler tarafından parçalanıyor ve ilginç olan köpek severlerin hiç sesi çıkmıyor.Ayrıca bu kaçıncı vaka.  
 
Bıkkın
27.08.2022 00:45
Yediği kuzu pirzolanın kemiklerini sokaktaki çöp kutusunun yanına bırakmayı hayvanseverlik zannedenler ellerini ceplerine sokup barınak yaptırsınlar.  
 
Her yer Aynı
27.08.2022 00:18
Belediyeyi arıyorum."Başıboş köpek var". Geliyorlar kulağında küpe var. Biz bir şey yapamıyoruz diyorlar. Bizim görevimiz kulağına küpe takıp yaşadığı yere bırakma diyorlar. Neresi Sincan  
 
TÜM YORUMLAR (10)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
1
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
2
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
3
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
4
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
5
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
6
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
7
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.