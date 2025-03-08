Başıboş köpeklerle ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya son noktayı koydu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başıboş köpek sorunuyla ilgili belediyelere seslenerek, "Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın başıboş köpekler tarafından öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor" dedi.

Yerlikaya, belediyelere seslenerek şunları söyledi:

"Dün memleketim Konya'da hepimizin içini acıtan bir olay yaşandı. Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bir yavrumuz, ismi Rana maalesef kurtarılamadı. Bu tarifsiz büyük bir acı. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2025'te gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Dün gece tüm valilerime talimat verdim. Bugün sabah da arkadaşlarımız bakanlıkta hep bunu çalıştılar. Artık şunu yapmak istiyoruz. İl il bütün bakım evlerindeki hayvan sayıları kurulan bir komisyonla tespit edilecek. Sürekli sayım yapılacak ama ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitleri İçişleri Bakanınız olarak aziz milletimle paylaşacağım."

Yapmak istediğinin açık ve net olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"HAYVAN BAKIMEVLERİNDE HER AY SAYIM YAPILACAK"

"Kanun kanundur, yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Biz sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evlerinde bunlarla ilgili yeni bir süreç başlatıldı ama değerli arkadaşlar bizim şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarına toplanmalarıyla ilgili iyi olan, bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum ama bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde. Birbirimizi kandırmayalım, açık konuşalım. Kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş, bunlara bakacağız. Bunları paylaşacağız. Yeni bakımevi yapımla ilgili bir gayret var mı, evet var. Onları ben il il kamuoyuyla her ay paylaşacağım ve sorumlu olan varsa yani valimizle telefonla görüştüm bu işi teşvik ettik, artırdık, netice alamadım. O zaman mülkiye müfettişleriyle beraber bunun gereğini yapacağız."

"KANUNUN GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Yerlikaya, Konya'daki üzücü olayın benzerleri olduğunda olay yerine müfettiş gönderdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıpkı bugün sabah Konya Karatay ilçemize mülkiye müfettişleri gönderdiğim gibi. Onlara şunu söylüyorum. Gidin bakın. Gerçekten sokak hayvanlarının kanunun ruhuna uygun bir şekilde toplanması ve onların ıslah ve bakımlarıyla ilgili süreci yerine getiren bir duruş var mı yok mu? Buna baktırıyorum. Bunu görmediğim zaman soruşturma izni veriyorum. Adalete teslim ediyorum. Her zaman yaptığım gibi ama bundan sonra vatandaşlarımıza söz veriyorum. 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkanı, 51 ilde kırsal kesimde il özel idaresi olması hasebiyle buradan sesleniyorum ve dün de talimat verdim. 51 valimiz ve özel idare olarak ve il belediyeleri ve nüfusu 25 bin ve üzeri olan bütün ilçe belediyeleriyle beraber biz bu sorumluluğumuzu kanunun bizden istediği, milletimizin çıkardığı bu kanunun gereğini yapmak zorundayız."

Hayvanları sevdiklerini ve evinde de üç tane kedisi olduğunu aktaran Yerlikaya, "Ama sorumluluğun ağırlığının ne kadar büyük olduğunu gördüm. Hepsinde çip var, biri dışarıya çıkıp efendim kaçmaması, onlara efendim sağlık, diğer bakım... Bunları yapmakla ilgili ödevimin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum ama yeni mevzuatta bunun da ne kadar büyük bir sorumluluk getirdiğini biliyorum ama ben onları seviyorum. Bu kanunun insani ve vicdani duruşuyla o kanunu bizim uygulamamız lazım." diye konuştu.

"İLK BASIN AÇIKLAMAMI 12 MART'TA YAPACAĞIM"

Yerlikaya, kişilere, mal varlığına karşı, organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden, suçluların hepsiyle mücadeleyle ilgili bir günlerinin bir günlerine uymadığını, olay sayısını düşüren ve aydınlatma sayılarını yukarıya çıkaran bir duruş sergilediklerini ifade etti.

YA BU İŞİ YAPACAKLAR YA DA BİZ YASAL OLARAK...

Sahipsiz hayvanlarla ilgili meseleyi yönetmenin önemine işaret eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanınız olarak ben, emrimdeki valilerim, onların uhdesindeki ilgili müdürlükler, belediye başkanları, büyükşehir, ilçe belediye, il belediye fark etmez. Hepsi beraber oturacaklar. Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha 2 yaşında bir Rana'mız hayatının baharında sabi çocuk mezara girmesin. Ekranları başında olan vatandaşlarımızdan bunu gönlümden geldiğince söylemek istedim. İlk basın açıklamamı 12 Mart'ta yapacağım. Tespitlerimi yaptıktan sonra bu sayılarla ve bu gelişmeleri her ayın 12'sinde hem yazılı hem sözlü paylaşacağım. Ve bu noktada dilek, temenni, şikayetleri 112'ye yapın her zaman olduğu gibi. Bunları da sizlerle beraber iyi yönde arzu ettiğimiz noktaya evirelim."